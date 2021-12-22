Обігнав Google, Facebook та Netflix: найпопулярнішим сайтом у світі став TikTok

TikTok посунув у рейтингу сайти Google, Facebook та Microsoft, залишивши їх на другому, третьому та четвертому місці відповідно.
Читайте також: Найкращий смартфон за співвідношенням ціна-якість: експерти визначили переможця
Так як за підсумками 2020 сервіс займав тільки 7 місце, то за рік він зумів обійти також сайти Apple, Amazon і Netflix, пише Cloudflare.
Далі по темі
ТОП-10 найпопулярніших доменів кінця 2021 року виглядають так:
- TikTok.com
- Google.com
- Facebook.com
- Microsoft.com
- Apple.com
- Amazon.com
- Netflix.com
- YouTube.com
- Twitter.com
- WhatsApp.com
Читайте також: Найкрутіші кораблі з наукової фантастики
Водночас, рейтинг доменів за підсумками 2020 року виглядав так:
- Google.com
- Facebook.com
- Microsoft.com
- Apple.com
- Netflix.com
- Amazon.com
- TikTok.com
- YouTube.com
- Instagram.com
- Twitter.com
Як видно з рейтингу, Instagram цього року взагалі зник з першої десятки, натомість там з'явився WhatsApp, посівши 10 місце.
Вперше TikTok зайняв перше місце серед доменів 17 лютого 2021 року, але всього на день, також він лідирував кілька днів у березні.
Читайте також: Камера iPhone 13 не увійшла до трійки найкращих у світі
Постійна першість діставалася йому з 10 серпня цього року, Лише іноді Google вдавалося обігнати його.
Нагадаємо, раніше Google опублікував дані про те , що шукали у мережі українці у 2021 році.