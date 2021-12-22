Обігнав Google, Facebook та Netflix: найпопулярнішим сайтом у світі став TikTok

Google.com, який завершив 2020 рік як безперечний лідер за популярністю серед доменів усього світу, опинився на другому місці у 2021 році

Google втратив місце лідера серед сайтів

TikTok посунув у рейтингу сайти Google, Facebook та Microsoft, залишивши їх на другому, третьому та четвертому місці відповідно.

Читайте також: Найкращий смартфон за співвідношенням ціна-якість: експерти визначили переможця

Реклама

Так як за підсумками 2020 сервіс займав тільки 7 місце, то за рік він зумів обійти також сайти Apple, Amazon і Netflix, пише Cloudflare.

ТОП-10 найпопулярніших доменів кінця 2021 року виглядають так:

TikTok.com Google.com Facebook.com Microsoft.com Apple.com Amazon.com Netflix.com YouTube.com Twitter.com WhatsApp.com

Читайте також: Найкрутіші кораблі з наукової фантастики

Реклама

Водночас, рейтинг доменів за підсумками 2020 року виглядав так:

Google.com Facebook.com Microsoft.com Apple.com Netflix.com Amazon.com TikTok.com YouTube.com Instagram.com Twitter.com

Як видно з рейтингу, Instagram цього року взагалі зник з першої десятки, натомість там з'явився WhatsApp, посівши 10 місце.

Вперше TikTok зайняв перше місце серед доменів 17 лютого 2021 року, але всього на день, також він лідирував кілька днів у березні.

Реклама

Читайте також: Камера iPhone 13 не увійшла до трійки найкращих у світі

Постійна першість діставалася йому з 10 серпня цього року, Лише іноді Google вдавалося обігнати його.

Нагадаємо, раніше Google опублікував дані про те , що шукали у мережі українці у 2021 році.