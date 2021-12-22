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Обігнав Google, Facebook та Netflix: найпопулярнішим сайтом у світі став TikTok

Олександра Захарова Олександра Захарова Редактор Техно Сьогодні
22 грудня, 17:15
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Google.com, який завершив 2020 рік як безперечний лідер за популярністю серед доменів усього світу, опинився на другому місці у 2021 році
Google втратив місце лідера серед сайтів
Google втратив місце лідера серед сайтів

TikTok посунув у рейтингу сайти Google, Facebook та Microsoft, залишивши їх на другому, третьому та четвертому місці відповідно.

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Так як за підсумками 2020 сервіс займав тільки 7 місце, то за рік він зумів обійти також сайти Apple, Amazon і Netflix, пише Cloudflare.

ТОП-10 найпопулярніших доменів кінця 2021 року виглядають так:

  1. TikTok.com
  2. Google.com
  3. Facebook.com
  4. Microsoft.com
  5. Apple.com
  6. Amazon.com
  7. Netflix.com
  8. YouTube.com
  9. Twitter.com
  10. WhatsApp.com

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Водночас, рейтинг доменів за підсумками 2020 року виглядав так:

  1. Google.com
  2. Facebook.com
  3. Microsoft.com
  4. Apple.com
  5. Netflix.com
  6. Amazon.com
  7. TikTok.com
  8. YouTube.com
  9. Instagram.com
  10. Twitter.com

Як видно з рейтингу, Instagram цього року взагалі зник з першої десятки, натомість там з'явився WhatsApp, посівши 10 місце.

Вперше TikTok зайняв перше місце серед доменів 17 лютого 2021 року, але всього на день, також він лідирував кілька днів у березні.

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Постійна першість діставалася йому з 10 серпня цього року, Лише іноді Google вдавалося обігнати його.

Нагадаємо, раніше Google опублікував дані про те , що шукали у мережі українці у 2021 році.

Олександра Захарова
Олександра Захарова Редактор Техно Сьогодні

У медіа – з 2007 року. Видання: Сьогодні, Обозреватель, UBR, Ділова Столиця, The Page та інші. Працювала в ролі автора, редактора, проджект-менеджера з різними напрямками та темами: від соціально-політичних та економічних до тем IT та медицини. Хобі - LARP, поезія.

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