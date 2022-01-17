На Землі з'явився новий острів після виверження вулкана

У Тихому океані з'явився новий острів / Фото: REUTERS

Кілька днів тому виверження викликало цунамі і відправило Тонгу у кам'яний вік. Крихітна країна залишилася без інтернету, тому навіть важко оцінити наслідки стихії.

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У 2015 році відбулося виверження цього ж підводного вулкана, внаслідок якого утворився новий острів.

Виверження вулкана у Тонзі показали з космосу / Фото: REUTERS

Вчені припускали, що він зруйнується протягом кількох місяців. Але минуло вже сім років, а острівець, як і раніше, на місці.

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Фото острова з космосу. Фото: Reuters Назва

Цей острів зростав і ще більше збільшився під час недавнього виверження. Фактично, лише минулого місяця менше виверження збільшило розмір острова, на думку експертів, майже на 50 відсотків.

Площа острова збільшилась. Фото: Reuters

"На знімках було вперше чітко видно нову структуру острова 2 січня 2022 року. Порівнюючи зображення PlanetScope із середини грудня, до початку останнього виверження, здається, що площа поверхні острова збільшилася майже на 45 відсотків через випадання попелу", – розповіли у NASA.

Кілька років тому у ЗМІ повідомляли, що на юному острові напрочуд багато життя. Чайки та інші морські птахи ширяли в повітрі і плавали навколо вулканічного берега, який відтоді отримав назву Хунга-Тонга Хунга-Хаапай, пише futurism.com.

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