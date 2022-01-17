На Земле появился новый остров после извержения вулкана

В Тихом океане появился новый остров / Фото: REUTERS

Несколько дней назад извержение вызвало цунами и отправило Тонгу в каменный век. Крохотная страна осталась без интернета, поэтому даже тяжело оценить последствия стихии.

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В 2015 году произошло извержение этого же подводного вулкана, в результате которого образовался новый остров.

Извержение вулкана в Тонге сняли с космоса / Фото: REUTERS

Ученые предполагали, что он разрушится в течение нескольких месяцев. Но прошло уже семь лет, а островок по-прежнему на месте.

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Фото острова из космоса. Фото: ReutersНазвание

Этот же остров рос и еще больше увеличился во время недавнего извержения. Фактически, только в прошлом месяце меньшее извержение увеличило размер острова, по мнению экспертов, почти на 50 процентов.

Площадь острова увеличилась. Фото: Reuters

"На снимках было впервые четко видно новую структуру острова 2 января 2022 года. Сравнивая изображения PlanetScope с середины декабря, до начала последнего извержения, кажется, что площадь поверхности острова увеличилась почти на 45 процентов из-за выпадения пепла", – рассказали в NASA.

Несколько лет назад в СМИ сообщали, что на юном острове на удивление много жизни. Чайки и другие морские птицы парили в воздухе и плавали вокруг вулканического берега, который с тех пор получил название Хунга-Тонга Хунга-Хаапай, пишет futurism.com.

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