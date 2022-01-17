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Земля остигає швидше, ніж очікувалося: що це означає для нашої планети

Олександр Трикіша Олександр Трикіша Редактор Спорт Сьогодні
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17 січня, 10:29
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Вчені провели лабораторні дослідження, які показали, наскільки добре мінерал, поширений на кордоні між ядром Землі та мантією, проводить тепло. Результати їх здивували
Надра Землі охолоджуються швидше, ніж очікувалося
Надра Землі охолоджуються швидше, ніж очікувалося / Фото: Колаж: Сьогодні

4,5 мільярда років тому на поверхні Землі панували екстремальні температури. Вона була вкрита глибоким океаном магми.

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За мільйони років поверхня планети охолола, утворивши поверхню, де ми з вами живемо. Але процес охолодження досі не зупинився.

Вчені з Інституту науки Карнегі розробили складну систему, яка дозволяє їм вимірювати в лабораторних умовах теплопровідність бриджманіту – основного елемента земної мантії.

Earth Core Animation

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Ця система показала, що теплопровідність бриджманіту приблизно в 1,5 раза вища, ніж передбачалося, пише phys.org.

Це говорить про те, що потік тепла з ядра в мантію також вищий, ніж вважалося раніше. Більший тепловий потік, своєю чергою, збільшує мантійну конвекцію та прискорює охолодження Землі.

"Наші результати можуть дати нам новий погляд на еволюцію динаміки Землі. Вони припускають, що Земля, як і інші тверді планети Меркурій та Марс, остигає і стає неактивною набагато швидше, ніж очікувалося", – пояснив керівник дослідження.

Що це означає

  • Величезна теплова енергія, що виходить з надр Землі, надає руху динамічним процесам, таким як мантійна конвекція, тектоніка плит і вулканізм.
  • Охолодження ядра Землі зупинить континентальний дрейф виверження вулканів, діяльність гейзерів, землетруси тощо. Але як довго остигатиме наша планета, не знають навіть самі вчені.

Рані ми писали, що буде, якщо вода з атмосфери обрушиться на Землю. У разі падіння усієї води з атмосфери на планету рівень океану зросте приблизно на 3,8 см.

Олександр Трикіша
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