На Венеру відправлять зонд, щоб пошукати життя у її хмарах

На Венері спробують знайти життя / Фото: Wikipedia, Pixabay

Марс протягом десятиліть домінував у пошуках життя у Сонячній системі, але тепер вони звернули увагу на другу планету Сонячна система.

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Перша з місій має бути запущена у 2023 році під управлінням та фінансуванням каліфорнійської Rocket Lab, пише MIT News .

Ракета Electron відправить 50-фунтовий зонд на борту свого космічного корабля Photon заради трихвилинного польоту через хмари Венери. Подорож триватиме п'ять місяців.

Зонд спробує виявити хімічні процеси у краплях хмар планети.

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В той час, як неконтрольований парниковий ефект залишив поверхню Венери безводним гарячим ландшафтом, атмосфера залишає більше надії знайти там хоч би мікроби.

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Хмарне життя Венери може покладатися на біохімію, здатну переносити сірчану кислоту.

Але хоч би що виявила місія 2023 року, наступна місія з набору вже заплановано на 2026 рік.

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Другий зонд доставить до Венери повітряна куля і спробує повернути Землю зразок атмосфери.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Плутон знову може набути статусу планети Але тоді його можуть привласнити і Місяцю.