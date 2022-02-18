Марсохід Perseverance провів рік на Червоній планеті: як NASA відзначить свято

Марсохід відзначає річницю на Червоній планеті / Фото: NASA

Це сталося о 22:55 за київським часом у кратері Езеро на Марсі – на дні стародавнього озера, яке дає найкращі шанси знайти ознаки стародавнього життя на планеті.

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Щоб відсвяткувати річницю, вчені з Лабораторії реактивного руху NASA відповіли на низку питань, коментуючи головні досягнення місії, пише NASA.

Питання та відповіді вчених про минулі місії марсоходу та його плани на майбутнє агентство виклало на YouTube.

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Після того, як Perseverance подолає позначку в один земний рік, NASA проведе святкову пряму трансляцію о 23:00 за Києвом. Її також можна буде переглянути на нашому сайті.

Нагадаємо, крім марсохода, NASA відправило на Марс минулого року також вертоліт Mars Ingenuity, який здійснив уже 19 польотів.

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Випробування вертольота та дослідження марсоходу стануть вирішальними для майбутньої дослідницької місії Dragonfly, запланованої на 2026 рік.

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