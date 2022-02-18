Марсоход Perseverance провел год на Красной планете: как NASA отметит праздник

Марсоход отмечает годовщину на Красной планете / Фото: NASA
Это произошло в 22:55 по киевскому времени в кратере Эзеро на Марсе – на дне древнего озера, которое дает наилучшие шансы найти признаки древней жизни на планете.
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Чтобы отпраздновать годовщину, ученые из Лаборатории реактивного движения NASA ответили на ряд вопросов, комментируя главные достижения миссии, пишет NASA.
Вопросы и ответы ученых о прошедших миссиях марсохода и его планах на будущее агентство выложило на YouTube.
После того, как Perseverance преодолеет отметку в один земной год, NASA проведет праздничную прямую трансляцию в 23:00 по Киеву. Ее также можно будет посмотреть на нашем сайте.
Напомним, кроме марсохода, NASA отправило на Марс в прошлом году также и вертолет Mars Ingenuity, который совершил уже 19 полетов.
Испытания вертолета и исследования марсохода станут решающими для предстоящей исследовательской миссии Dragonfly, запланированной на 2026 год.
Ранее мы писали:
- Вертолет NASA Ingenuity совершил свой первый полет в марсианском небе в 2022 году, всего это был для него 19 полет.
- Марсоход Curiosity в конце 2021 года снял потрясающее фото пейзажа на Красной планете.
- Марсоход Perseverance вернулся к работе после операции по удалению камня, застрявшего в нем, и сразу же повеселил фанатов.