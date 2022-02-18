Марсоход Perseverance провел год на Красной планете: как NASA отметит праздник

Марсоход отмечает годовщину на Красной планете / Фото: NASA

Это произошло в 22:55 по киевскому времени в кратере Эзеро на Марсе – на дне древнего озера, которое дает наилучшие шансы найти признаки древней жизни на планете.

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Чтобы отпраздновать годовщину, ученые из Лаборатории реактивного движения NASA ответили на ряд вопросов, комментируя главные достижения миссии, пишет NASA.

Вопросы и ответы ученых о прошедших миссиях марсохода и его планах на будущее агентство выложило на YouTube.

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После того, как Perseverance преодолеет отметку в один земной год, NASA проведет праздничную прямую трансляцию в 23:00 по Киеву. Ее также можно будет посмотреть на нашем сайте.

Напомним, кроме марсохода, NASA отправило на Марс в прошлом году также и вертолет Mars Ingenuity, который совершил уже 19 полетов.

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Испытания вертолета и исследования марсохода станут решающими для предстоящей исследовательской миссии Dragonfly, запланированной на 2026 год.

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