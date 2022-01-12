Марсіанський робот NASA пішов у сплячку через бурю на Червоній планеті

Посадковий модуль NASA перейшов у сплячий режим через бурю на Марсі / Фото: NASA

Модуль пішов у сплячий режим, щоб не витрачати зайву енергію, оскільки буря зменшила кількість світла для сонячних панелей.

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Водночас інженери залишаються на зв'язку з InSight і сподіваються вже наступного тижня повернути його в активний режим роботи, пише NASA.

Команда місії відновила контакт із модулем 10 січня, виявивши, що його потужність стабільна, хоч і низька, і тепер батареї навряд чи сядуть.

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Фахівці вирішили приспати InSight, побоюючись повторення історії марсохода Opportunity, який у 2018 році під час бурі припинив роботу.

InSight приземлився на Марсі 26 листопада 2018 року, щоб вивчити внутрішню структуру планети, зокрема її кору, мантію та ядро.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що люди зможуть зробити Марс та Венеру придатними для життя.