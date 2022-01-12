Марсианский робот NASA ушел в спячку из-за бури на Красной планете

Посадочный модуль NASA перешел в спящий режим из-за бури на Марсе / Фото: NASA

Модуль ушел в спящий режим, чтобы не тратить лишнюю энергию, так как буря уменьшила количество света для его солнечных панелей.

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При этом инженеры остаются на связи с InSight и надеются уже со следующей недели вернуть его в активный режим работы, пишет NASA.

Команда миссии восстановила контакт с модулем 10 января, обнаружив, что его мощность стабильная, хотя и низкая, и теперь батареи вряд ли сядут.

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Специалисты решили усыпить InSight, опасаясь повторения истории марсохода Opportunity, который в 2018 году во время бури прекратил работу.

InSight приземлился на Марсе 26 ноября 2018 года, чтобы изучить внутреннюю структуру планеты, включая ее кору, мантию и ядро.

Напомним, ранее мы писали о том, что люди смогут сделать Марс и Венеру пригодными для жизни.