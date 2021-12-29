Люди на Марсі зможуть самі голосувати за закони – Ілон Маск

Маск розповів, як бачить управління Марсом

Це буде схоже на перші колонії на Американському континенті, розповів засновник SpaceX, який сподівається відправити перших людей на Червону планету протягом п'яти років.

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Маск вважає, що представницька демократія, коли рішення приймають обрані народом делегати, на Марсі буде не потрібна, адже людей там буде зовсім небагато. В інтерв'ю вченому і блогеру Лексу Фрідману мільярдер додав, що закони, що приймаються колоніями, повинні бути простими та легкими для розуміння.

Незважаючи на те, що крайнім терміном для висадки першої колонії на Марсі Маск називає 10 років, швидкий розвиток місії знову опинився під питанням.

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Як ми вже писали раніше, держоргани США не видали Starship ліцензію на запуски на орбіту. Поки що рішення відклали до кінця лютого 2022 року.

Маск сподівався, що SpaceX отримає ліцензію до кінця 2021 року. Він також розповідав раніше, як бачить колонізацію Червоної планети, зокрема, про перевезення туди перших колоністів та тварин.