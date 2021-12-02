Найпопулярніший електромобіль в Україні використали для створення місяцехода

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Прототип місячного всюдихода, розроблений спільно з японським агентством з дослідження космосу, маневруватиме на Місяці з двигуном від електромобіля.
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При створенні були використані технології, розроблені для використання в дорожніх електромобілях. Leaf та Ariya, пише kyodonews.net.
До речі, Nissan Leaf – найпопулярніший електромобіль в Україні, згідно з опитуваннями.
Місяцехід пересуватиметься автономно та працюватиме на сонячної енергії. Колеса транспорту спеціально розроблені, щоб подолати пухку місячну поверхню.
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Терміни запуску місяцехода ще не визначені, його ще вивчатимуть і тестуватимуть протягом 2022 року.
Нагадаємо, у вересні 2021 року NASA визначилося з місцем посадки першого роботизованого місяцехода.