Самый популярный электромобиль в Украине использовали для создания лунохода

/ Фото: Getty Images, kyodonews

Прототип лунного вездехода, разработанный совместно с японским агентством по исследованию космоса, будет маневрировать на Луне с двигателем от электромобиля.

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При создании были применены технологии, разработанные для использования в дорожных электромобилях Leaf и Ariya, пишет kyodonews.net.

Кстати, Nissan Leaf – самый популярный электромобиль в Украине, согласно опросам.

Луноход на солнечных батареях будет работать автономно / Фото: kyodonews

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Луноход будет передвигаться автономно и работает на солнечной энергии. Колеса транспорта специально разработаны, чтобы преодолеть рыхлую лунную поверхность.

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Сроки запуска лунохода еще не определены, его будут еще изучать и тестировать в течение 2022 года.

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Напомним, в сентябре 2021 года NASA определилось с местом посадки первого роботизированного лунохода.