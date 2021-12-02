Самый популярный электромобиль в Украине использовали для создания лунохода

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Прототип лунного вездехода, разработанный совместно с японским агентством по исследованию космоса, будет маневрировать на Луне с двигателем от электромобиля.
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При создании были применены технологии, разработанные для использования в дорожных электромобилях Leaf и Ariya, пишет kyodonews.net.
Кстати, Nissan Leaf – самый популярный электромобиль в Украине, согласно опросам.
Луноход будет передвигаться автономно и работает на солнечной энергии. Колеса транспорта специально разработаны, чтобы преодолеть рыхлую лунную поверхность.
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Сроки запуска лунохода еще не определены, его будут еще изучать и тестировать в течение 2022 года.
Напомним, в сентябре 2021 года NASA определилось с местом посадки первого роботизированного лунохода.