Літаючий автомобіль успішно випробували у житті: коли чекати на випуск

Літаючий автомобіль може з'явится на ринку в 2028 році / Фото: Facebook

В експериментальному польоті взяла участь модель автомобіля в масштабі 1 до 2. Минулого місяця Bellwether провела щонайменше вісім льотних випробувань прототипу.

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Компанія не розкриває технічні характеристики моделі під кодовою назвою "антилопа".

Автоліт Volar був розроблений для забезпечення внутрішньоміских поїздок на літаючих автомобілях.

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Остаточна версія матиме ширину близько 3,2 метра, і вміщатиме 5 пасажирів, у той час як прототип для випробувальних польотів приблизно вдвічі менший і розрахований на двох людей.

До 2028 року компанія має намір запустити свій літаючий автомобіль у серійне виробництво.

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Раніше був представлений водневий вертоліт на кшталт гоночного боліду із "Зоряних воєн". Французький стартап Maca Flight представив нову концепцію гоночного автомобіля, що літає, на водневому паливі на виставці CES 2022.

Також ми писали, що в Австралії провели першу гонку на літаючих автомобілях. Аеромобілі змагалися у дисципліні драг-рейсинг.

А перед цим літаючий автомобіль вперше отримав сертифікат безпеки. Отже, картини з фантастичних фільмів невдовзі можуть стати реальністю.