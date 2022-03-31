Льодовик розміром з півтора Києва обвалився через аномальні температури в Антарктиді

Шельфовий льодовик розпався через рекордну температуру / Фото: Twitter, Колаж: Сьогодні

Згідно з супутниковими даними, шельфовий льодовик Конгер повністю зруйнувався у Східній Антарктиді в результаті рекордно високих температур.

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Конгер, площа поверхні якого становила близько 1200 квадратних кілометрів, впав приблизно 15 березня. Для порівняння, площа Києва складає 840 кв км.

Шельфові льодовики є продовженням крижаних щитів, які плавають над океаном та відіграють важливу роль у стримуванні внутрішнього льоду. Без них внутрішній лід швидше стікає в океан, що призводить до підвищення рівня моря, пише theguardian.com.

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Хоча шельфовий льодовик Конгера був відносно невеликим, фахівець із Землі та планет з НАСА Доктор Кетрін Колелло Вокер вважає, що це одна з найзначніших подій обвалення в Антарктиді з початку 2000-х років, коли розпався шельфовий льодовик Ларсен B.

"Швидше за все, це не матиме серйозних наслідків, але це є ознакою того, що може статися", – сказав Уокер.

Професор Австралійського центру передового досвіду в галузі антарктичних наук Метт Кінг сказав, що оскільки шельфові льодовики вже плавають, розкол Конгера сам по собі не буде мати великого впливу на рівень моря. На щастя, льодовик за шельфовим льодовиком Конгера був невеликим, тому в майбутньому він не сильно вплине на рівень моря.

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Тим не менш, вчені особливо стурбовані майбутнім льодовика Туейтса розміром із Флориду, також званого "Льодовик судного дня", який приблизно в 100 разів більше, ніж Ларсен Б, і містить достатньо води, щоб підняти рівень світового океану більш ніж на півметра.