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Аномальне потепління одночасно в Антарктиді та Арктиці налякало вчених

Руслан Антонов Руслан Антонов редактор Техно Сьогодні
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23 березня, 09:22
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На обох полюсах Землі спостерігалися безпрецедентні одночасні стрибки температури до небачених висот, що викликало тривогу
На полюсах Землі зафіксували аномальну температуру
На полюсах Землі зафіксували аномальну температуру / Фото: Pixabay

В Антарктиді 18 березня середня температура була на 4,8 °С вище за норму. Найвища зареєстрована температура становила 7 °С на прибережній станції Зуккеллі у затоці Терра-Нова. А раніше повідомлялося, що Антарктида на межі катастрофи.

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Найбільша різниця температур була зафіксована на дослідницькій станції "Конкордія", розташованій на висоті понад 3000 м над рівнем моря, де дослідники виміряли пікову температуру мінус 12,2 °С, що майже на 40 °С вище за середнє сезонне значення на станції.

В Антарктиді різко зросла температура
В Антарктиді різко зросла температура / Фото: facebook/igor.neverovsky

В іншому місці на російській станції "Схід", де в 1983 році спостерігалася найнижча зареєстрована температура у світі – мінус 89,2 °C, температура була мінус 17,7 °C, перевищивши найвищу за весь час температуру на "Сході" на 15 °C.

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В Арктиці середня температура того ж дня була на 3,3 °C вище за норму, а в деяких районах поблизу Північного полюса температура піднялася на 30 °C вище за норму, пише Associated Press.

Вчені б'ють на сполох через аномальне потепління на полюсах Землі
Вчені б'ють на сполох через аномальне потепління на полюсах Землі / Фото: Pixabay

Дуже рідко можна побачити високі температури в обох полярних регіонах одночасно, тому що у них контрастні пори року – коли у Північній півкулі Арктика лише починає відтавати, в Антарктиді настає зима.

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Окремі екстремальні погодні явища важко безпосередньо зарахувати до зміни клімату. Проте експерти передбачають, що такі явища стануть частішими та екстремальнішими в майбутньому, якщо нинішні викиди парникових газів не будуть різко скорочені.

Раніше ми писали, що тіла загиблих альпіністів оголилися через швидке танення льодовиків Евересту. Зміна клімату, викликана діяльністю людини, призводить до танення льодовиків на найвищій горі Землі.

Руслан Антонов
Руслан Антонов редактор Техно Сьогодні

У медіа з 2017 року, встиг попрацювати як у друкованих, так і в електронних виданнях. Маю інженерну освіту. Захоплююсь авіацією та парапланеризмом, а також люблю фільми та книги у жанрі фантастика

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