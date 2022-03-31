Ледник размером в полтора Киева обрушился из-за аномальных температур в Антарктиде

Шельфовый ледник распался из-за рекордной температуры / Фото: Twitter, Коллаж: Сегодня

Согласно спутниковым данным, шельфовый ледник Конгер полностью разрушился в Восточной Антарктиде в результате рекордно высоких температур.

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Конгер, площадь поверхности которого составляла около 1200 квадратных километров, рухнул приблизительно 15 марта. Для сравнения, площадь Киева составляет 840 кв.км.

Шельфовые ледники являются продолжением ледяных щитов, которые плавают над океаном и играют важную роль в сдерживании внутреннего льда. Без них внутренний лед быстрее стекает в океан, что приводит к повышению уровня моря, сообщает theguardian.com.

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Хотя шельфовый ледник Конгера был относительно небольшим, специалист по Земле и планетам из НАСА Доктор Кэтрин Колелло Уокер считает, что это одно из самых значительных событий обрушения в Антарктиде с начала 2000-х годов, когда распался шельфовый ледник Ларсен B.

"Скорее всего, это не будет иметь серьезных последствий, но это признак того, что может произойти", – сказал Уокер.

Профессор Австралийского центра передового опыта в области антарктических наук Мэтт Кинг сказал, что, поскольку шельфовые ледники уже плавают, раскол Конгера сам по себе не окажет большого влияния на уровень моря. К счастью, ледник за шельфовым ледником Конгера был небольшим, поэтому в будущем он окажет небольшое влияние на уровень моря.

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Тем не менее, ученые особенно обеспокоены будущим ледника Туэйтса размером с Флориду, также называемого "Ледником судного дня", который примерно в 100 раз больше, чем Ларсен Б, и содержит достаточно воды, чтобы поднять уровень мирового океана более чем на полметра.