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Через 106 років знайшли найвідоміший затонулий корабель Антарктиди: як він виглядає зараз

Олександр Трикіша Олександр Трикіша Team Lead Техно Сьогодні
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9 березня, 16:06
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Дослідники нарешті виявили уламки корабля "Енд'юренс", який в 1915 доставив знаменитого дослідника Антарктики Ернеста Шеклтона до краю континенту
Уламки "Энд'юранса" знайшли через 106 років
Уламки "Энд'юранса" знайшли через 106 років / Фото: Twitter

Він був знайдений лише за чотири милі на південь від останньої позиції, зафіксованої у 1915 році капітаном корабля Френком Уорслі.

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На початку лютого команда "Енд'юренс 22" вирушила на пошуки на борту південноафриканського криголаму "Агулхас II". Використовуючи набір автономних підводних апаратів, команда шукала незвичайні особливості на морському дні і нарешті натрапили на уламки корабля.

Зображення уламків показують, що вони перебувають у чудовому стані, їх уподобали різні морські жителі. Крижана вода зупинила процес розпаду деревини, пише cnet.com.

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Одна з причин, через яку корабель так довго не могли знайти, полягає в тому, що море Уедделла вкрите товстим шаром льоду – того ж льоду, що потопив "Енд'юренс". Навіть сучасним криголамам важко потрапити до цього району.

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Проте цього року в Антарктиці спостерігалося рекордно мале покриття морського льоду, тому дослідники наважилися на безпрецедентну місію.

"Енд'юренс" застряг у льодах у лютому 1915 року і тримався протягом кількох тижнів, доки нарешті не був поглинений льодом. У цей момент Шеклтон та його команда з 27 людей тулилися у тимчасових таборах прямо на льоду.

Раніше ми писали, що біля берегів Британії ризикує вибухнути корабель Судного дня. Уряд Великобританії вирішив нарешті убезпечити людей від вибуху корабля, що напівзатонув у 1944 році, з 1400 тоннами тротилу на борту.

Олександр Трикіша
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