Через 106 років знайшли найвідоміший затонулий корабель Антарктиди: як він виглядає зараз

Він був знайдений лише за чотири милі на південь від останньої позиції, зафіксованої у 1915 році капітаном корабля Френком Уорслі.
Читайте також: "Титанік" розчиняється у воді та повністю зникне
На початку лютого команда "Енд'юренс 22" вирушила на пошуки на борту південноафриканського криголаму "Агулхас II". Використовуючи набір автономних підводних апаратів, команда шукала незвичайні особливості на морському дні і нарешті натрапили на уламки корабля.
Далі по темі
Зображення уламків показують, що вони перебувають у чудовому стані, їх уподобали різні морські жителі. Крижана вода зупинила процес розпаду деревини, пише cnet.com.
Одна з причин, через яку корабель так довго не могли знайти, полягає в тому, що море Уедделла вкрите товстим шаром льоду – того ж льоду, що потопив "Енд'юренс". Навіть сучасним криголамам важко потрапити до цього району.
Проте цього року в Антарктиці спостерігалося рекордно мале покриття морського льоду, тому дослідники наважилися на безпрецедентну місію.
"Енд'юренс" застряг у льодах у лютому 1915 року і тримався протягом кількох тижнів, доки нарешті не був поглинений льодом. У цей момент Шеклтон та його команда з 27 людей тулилися у тимчасових таборах прямо на льоду.
Раніше ми писали, що біля берегів Британії ризикує вибухнути корабель Судного дня. Уряд Великобританії вирішив нарешті убезпечити людей від вибуху корабля, що напівзатонув у 1944 році, з 1400 тоннами тротилу на борту.