Через 106 років знайшли найвідоміший затонулий корабель Антарктиди: як він виглядає зараз

Дослідники нарешті виявили уламки корабля "Енд'юренс", який в 1915 доставив знаменитого дослідника Антарктики Ернеста Шеклтона до краю континенту

Уламки "Энд'юранса" знайшли через 106 років / Фото: Twitter

Він був знайдений лише за чотири милі на південь від останньої позиції, зафіксованої у 1915 році капітаном корабля Френком Уорслі.

Читайте також: "Титанік" розчиняється у воді та повністю зникне

Реклама

На початку лютого команда "Енд'юренс 22" вирушила на пошуки на борту південноафриканського криголаму "Агулхас II". Використовуючи набір автономних підводних апаратів, команда шукала незвичайні особливості на морському дні і нарешті натрапили на уламки корабля.

Зображення уламків показують, що вони перебувають у чудовому стані, їх уподобали різні морські жителі. Крижана вода зупинила процес розпаду деревини, пише cnet.com.

Реклама

Одна з причин, через яку корабель так довго не могли знайти, полягає в тому, що море Уедделла вкрите товстим шаром льоду – того ж льоду, що потопив "Енд'юренс". Навіть сучасним криголамам важко потрапити до цього району.

Реклама

Проте цього року в Антарктиці спостерігалося рекордно мале покриття морського льоду, тому дослідники наважилися на безпрецедентну місію.

"Енд'юренс" застряг у льодах у лютому 1915 року і тримався протягом кількох тижнів, доки нарешті не був поглинений льодом. У цей момент Шеклтон та його команда з 27 людей тулилися у тимчасових таборах прямо на льоду.

Раніше ми писали, що біля берегів Британії ризикує вибухнути корабель Судного дня. Уряд Великобританії вирішив нарешті убезпечити людей від вибуху корабля, що напівзатонув у 1944 році, з 1400 тоннами тротилу на борту.