Комп'ютер-артефакт: стародавні греки створили астрономічний калькулятор

Стародавні греки використовували аналог комп'ютера / Фото: Getty Images

Давньогрецькі вчені змогли зібрати і надалі використати перший на планеті астрономічний калькулятор.

Читайте також: ТОП-10 унікальної стародавньої зброї, знайденої у 2021 році

Реклама

Відомий як механізм Antikythera з ручним приводом віком 2000 років описаний як найстаріший зразок аналогового комп'ютера, пише Express.

Стародавній артефакт допомагав передбачати затемнення, фото Getty Images

У нього була вбудована механічна модель Сонячної системи. Стародавні греки використовували механізм для передбачення, наприклад, затемнень на десятиліття вперед.

Читайте також: Вважали, що вимирає: рідкісна рожева риба з "руками" знайшлася після 22 років пошуків

Реклама

Також комп'ютер допомагав відслідковувати цикл стародавніх Олімпійських ігор. Безпрецедентна знахідка знайдена серед уламків аварії корабля біля грецького острова Антикифера 1901 року.

Пізніше археологи змогли вивчити артефакт і з'ясувати, навіщо точно його використовували.

Читайте також: Загальний предок всього живого Землі харчувався воднем

Реклама

Механізм Antikythera, по суті, був спеціалізованою обчислювальною машиною, яка використовувала свої бронзові шестірні для розрахунку циклів космосу.