Компьютер-артефакт: древние греки создали астрономический калькулятор

Древние греки использовали аналог компьютера / Фото: Getty Images
Древнегреческие ученые смогли собрать и в дальнейшем использовать первый на планете астрономический калькулятор.
Читайте также: ТОП-10 уникального древнего оружия, найденного в 2021 году
Известный как механизм Antikythera с ручным приводом возрастом 2000 лет описан как самый старый образец аналогового компьютера, пишет Express.
В него была встроена механическая модель Солнечной системы. Древние греки использовали механизм для предсказания, например, затмений на десятилетия вперед.
Читайте также: Считали вымирающей: редкая розовая рыба с "руками" нашлась после 22 лет поисков
Также компьютер помогал отслеживать цикл древних Олимпийских игр. Беспрецедентная находка найдена среди обломков кораблекрушения у берегов греческого острова Антикифера, теперь археологи выяснили, для чего точно его использовали.
Читайте также: Общий предок всего живого на Земле питался водородом
Механизм Antikythera, по сути, был специализированной вычислительной машиной, использующей свои бронзовые шестерни для расчета циклов космоса.
Напомним, ранее мы писали о необычном древнем мече возрастом до 4 тысяч лет, обнаруженном в Финляндии.