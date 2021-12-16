Китайська ракета при виході на орбіту зламалася та знищила два супутники

Китайська ракета не змогла вийти на орбіту / Фото: space.com

Ракета Kuaizhou-1A китайська комерційна компанія повинна була потрапити на орбіту 14 грудня та була запущена з космодрому Цзюцюань в пустелі Гобі.

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На борту були два супутники Geespace, які мали протестувати автономну навігаційну систему, пише Space.

Китайські державні ЗМІ підтвердили провал із запуском ракети в новинах. Вони наголосили, що Kuaizhou-1A не змогла виконати нормальний зліт.

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Конкретні причини збою у запуску місії аналізуються та досліджуються, запевнили фахівці з Пекіна.

Нагадаємо, раніше Китай успішно вивів на орбіту ретрансляційний супутник "Тяньлянь ІІ-02".

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Всього за останні 10 днів Пекін запустив у космос щонайменше шість супутників.