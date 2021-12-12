Техно
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
🔥 Перемога Ломаченка! Зломовчання: топ-серіал (огляд) Зломовчання: топ-серіал (огляд) 🚓 Хамство Гогілашвілі Маско, хто ти? Маско, хто ти?
СЬОГОДНІ Техно

Китай зібрав літак, який може облетіти Землю за кілька годин

Олександра Захарова Олександра Захарова редактор розділу Техно
12 грудня, 16:34
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Дослідники в Китаї випробували прототип гіперзвукового льотного двигуна, заснованого на конструкції вченого NASA
Китаю вдалося зібрати прототип гіперзвукового літака
Китаю вдалося зібрати прототип гіперзвукового літака

Початковий дизайн літака TSV X-plane запропонував Мін Хан Танг, колишній головний інженер гіперзвукової програми NASA наприкінці 1990-х років.

Читайте також: Пентагон створив оперативну групу для відстеження НЛО

Реклама

Тоді він брав участь у проєкті зі створення літака Boeing Manta X-47c, передає South China Morning Post.

Конструкція TSV X-plane відрізняється двома окремими двигунами з кожного боку. Літальний апарат швидко переходить у високошвидкісний режим.

Реклама

Він може розігнатися до швидкості вп'ятеро більше за швидкість звуку, що дає змогу облетіти планету за кілька годин.

Читайте також: США доручили розробку перехоплювача для гіперзвукових ракет одразу трьом компаніям

Однак у 1990-х, перш ніж інженери перевірили життєздатність конструкції, уряд США припинив проєкт через його дорожнечу та технічні складнощі.

Реклама

Тепер професор Тан Хуейцзюнь та його колеги з Нанкінського університету аеронавтики сконструювали прототип, заснований на ідеї Танга.

Вони також випробували прототип у аеродинамічній трубі. Експеримент показав життєздатність моделі.

Нагадаємо, раніше військові США поскаржилися, що Китай та Росія щодня атакують їхні супутники.

Олександра Захарова
Олександра Захарова редактор розділу Техно

У медіа – з 2007 року. Видання: Сьогодні, Обозреватель, UBR, Ділова Столиця, The Page та інші. Працювала в ролі автора, редактора, проджект-менеджера з різними напрямками та темами: від соціально-політичних та економічних до тем IT та медицини. Хобі - LARP, поезія.

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Всі новини
Техно
Показати ще
Реклама
Останні новини
Більше новин
Україна в космосі

Малюнок 8-річної українки прикрасить космічну ракету, яка вирушить досліджувати найбільшу планету Сонячної Системи

Нічого собі!
Відкриваємо космос
Перше фото Землі з космосу
Фото було зроблено за допомогою нацистської ракети
Як це було
Кращі камерофони 2021 року
Смартфоні з кращою камерою
1
Huawei P50 Pro Huawei P50 Pro
144
2
Xiaomi Mi 11 Ultra Xiaomi Mi 11 Ultra
143
3
Huawei Mate 40 Pro+ Huawei Mate 40 Pro+
139
4
Apple iPhone 13 Pro Apple iPhone 13 Pro
137
5
Huawei Mate 40 Pro Huawei Mate 40 Pro
136
Весь рейтинг
Велике оновлення мереж
Як економити з "розумними лічильниками"
Увімкни мозок!
Техно
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладки
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти