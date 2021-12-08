Нарощує оберти? Китай запустив у космос одночасно п'ятьох супутників

Китай запустив у космос одразу п'ять супутників / Фото: Getty Images

Для ракет-носіїв цієї серії політ став другим за рахунком після дебютного запуску в листопаді 2020 року.

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Ракета стартувала 7 грудня о 06:12 за Києвом з космодрому Цзюцюань на північному заході Китаю, пише Сіньхуа.

CERES-1 – це твердопаливна чотириступінчаста ракета-носій діаметром 1,4 метра та завдовжки 19 метрів. Вона має злітну масу 30 тонн.

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Її розробила компанія Galactic Energy у Пекіні. Ракета здатна вивести вантаж масою до 350 кг на низьку навколоземну орбіту та до 230 кг – на сонячно-синхронну орбіту (700 км).

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Galactic Energy запланувала ще п'ять запусків 2022 року. Крім того, вона хоче випустити свою двоступінчасту багаторазову ракету-носій PALLAS-1.

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Нагадаємо, раніше військові США заявили, що Росія та Китай постійно атакують американські супутники, при цьому Пекін розвивається за темпами в рази швидше за Москву і може обігнати Штати.