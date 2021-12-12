Китай зібрав літак, який може облетіти Землю за кілька годин

Китаю вдалося зібрати прототип гіперзвукового літака
Початковий дизайн літака TSV X-plane запропонував Мін Хан Танг, колишній головний інженер гіперзвукової програми NASA наприкінці 1990-х років.
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Тоді він брав участь у проєкті зі створення літака Boeing Manta X-47c, передає South China Morning Post.
Конструкція TSV X-plane відрізняється двома окремими двигунами з кожного боку. Літальний апарат швидко переходить у високошвидкісний режим.
Він може розігнатися до швидкості вп'ятеро більше за швидкість звуку, що дає змогу облетіти планету за кілька годин.
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Однак у 1990-х, перш ніж інженери перевірили життєздатність конструкції, уряд США припинив проєкт через його дорожнечу та технічні складнощі.
Тепер професор Тан Хуейцзюнь та його колеги з Нанкінського університету аеронавтики сконструювали прототип, заснований на ідеї Танга.
Вони також випробували прототип у аеродинамічній трубі. Експеримент показав життєздатність моделі.
Нагадаємо, раніше військові США поскаржилися, що Китай та Росія щодня атакують їхні супутники.