Китай собрал самолет, который может облететь Землю за несколько часов

Китаю удалось собрать прототип гиперзвукового самолета

Первоначальный дизайн самолета TSV X-plane предложил Мин Хан Танг, бывший главный инженер гиперзвуковой программы NASA в конце 1990-х годов.

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Тогда он участвовал в проекте по созданию самолета Boeing Manta X-47c, пишет South China Morning Post.

Конструкция TSV X-plane отличается двумя отдельными двигателями с каждой стороны. Летательный аппарат быстро переключается в высокоскоростной режим.

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Он может разогнаться до скорости в пять раз больше скорости звука, что позволяет облететь планету за несколько часов.

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Однако в 1990-х, прежде чем инженеры проверили жизнеспособность конструкции, правительство США прекратило проект из-за его дороговизны и технических сложностей.

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Теперь профессор Тан Хуэйцзюнь и его коллеги из Нанкинского университета аэронавтики сконструировали прототип, основанный на идее Танга.

Они также опробовали прототип в аэродинамической трубе. Эксперимент показал жизнеспособность модели.

Напомним, ранее военные США пожаловались, что Китай и Россия каждый день атакуют их спутники.