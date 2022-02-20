Катастрофа для Землі: щороку у світі згоряє ліс розміром із Євросоюз

Лісові пожежі знищують територію розміром із ЄС щороку / Фото: Wikipedia
Фахівці Програми ООН з навколишнього середовища вважають одними з основних загроз людству руйнівні лісові пожежі та шумове забруднення.
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Близько 67% усіх пожеж припадає на країни Африки, але незабаром вони частішають і там, де зазвичай це трапляється рідко, йдеться в доповіді, пише ООН.
Дерева стануть небезпечними для планети
Останнє пов'язано зі зміною клімату та зростанням середньої температури на планеті: через часті лісові пожежі дерева можуть змінити свою основну функцію.
Ліси з основних поглиначів викидів парникових газів можуть, навпаки, стати джерелом. Крім того, самі пожежі сприяють:
- забрудненню води
- таненню льодовиків
- масштабному цвітінню водоростей в океанах
- виникненню зсувів
Додатковим фактором ризику є зміна характеру землекористування, коли ліси навмисно вирубують під сільськогосподарські угіддя для розведення тварин або забудови.
Шум у містах
Аналітики ООН також б'ють на сполох через рівень шуму в містах, що надає згубний вплив на здоров'я людини, провокуючи хронічну дратівливість та порушення сну.
Останні, зі свого боку, сприяють розвитку серцево-судинних захворювань, психічних розладів, погіршення слуху та призводять до передчасної смерті 12 тис. мешканців ЄС щороку.
Шумове забруднення також негативно впливає на тваринний світ, ускладнюючи комунікацію у птахів, комах, земноводних та інших видів.
Раніше ми писали:
- Новий винахід вчених очищає повітря краще за дерева . У штаті Арізона розробили механічний ліс, який поглинає вуглець у тисячі разів ефективніший за природні аналоги.
- Крім того, аварія корабля часів Другої світової війни загрожує планеті екологічною катастрофою.
- Вчені розповіли, що знищило майже всі види на планеті Земля 250 млн років тому.