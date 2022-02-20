Катастрофа для Земли: ежегодно в мире сгорает лес размером с Евросоюз

Лесные пожары уничтожают территорию размером с ЕС каждый год / Фото: Wikipedia
Специалисты Программы ООН по окружающей среде считают одними из самых основных угроз человечеству разрушительные лесные пожары и шумовое загрязнение.
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Около 67% всех пожаров приходится на страны Африки, но вскоре они станут учащаться и там, где обычно это случается редко, говорится в докладе ООН.
Деревья станут опасными для планеты
Последнее связано с изменением климата и ростом средней температуры на планете: из-за частых лесных пожаров деревья могут изменить свою основную функцию.
Леса из основных поглотителей выбросов парниковых газов могут напротив, стать их источником. Кроме того, сами пожары способствуют:
- загрязнению воды
- таянию ледников
- масштабному цветению водорослей в океанах
- возникновению оползней
Дополнительным фактором риска является изменение характера землепользования, когда леса намеренно вырубают под сельскохозяйственные угодья, для разведения животных или застройки.
Шум в городах
Аналитики ООН также бьют тревогу из-за уровня шума в городах, что оказывает пагубное воздействие на здоровье человека, провоцируя хроническую раздражительность и нарушение сна.
Последние в свою очередь способствуют развитию сердечно-сосудистых заболеваний, психических расстройств, ухудшения слуха и приводят к преждевременной смерти 12 тыс. жителей ЕС ежегодно.
Шумовое загрязнение также негативно влияет на животный мир, затрудняя коммуникацию у птиц, насекомых, земноводных и других видов.
Ранее мы писали:
- Новое изобретение ученых очищает воздух лучше деревьев. В штате Аризона разработали механический лес, поглощающий углерод в тысячи раз эффективнее природных аналогов.
- Кроме того, крушение корабля времен Второй мировой войны грозит планете экологической катастрофой.
- Ученые рассказали, что уничтожило почти все виды на планете Земля 250 млн лет назад.