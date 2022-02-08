Як інженер, який запізнився на потяг, придумав часові пояси – історія дня за хвилину

Сенфорд Флемінг придумал часові пояси / Фото: Колаж: Сьогодні

Сендфорд Флемінг першим запропонував запровадити часові пояси, нульовий меридіан та 24-й всесвітній формат відліку часу, за яким зараз живе вся планета.

Почесний канадець

Народився на півночі Британії, в Шотландії, Флемінг у віці 18 років разом зі старшим братом перетнув океан і переїхав до Нового Світу. Змінивши таким чином Шотландію на Нову Шотландію – так називається провінція на Сході Канади.

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Флемінг зіграв одну з найважливіших ролей у становленні молодої країни і вважається одним із найвизначніших канадців в історії. Почавши з роботи простим землеміром, він вивчився на інженера-геодезиста і потім став директором транснаціональної залізничної компанії. Саме він і створив всю мережу залізниць Канади.

"Божевільна" ідея

Одного разу, спізнившись на поїзд (якийсь оксюморон – директор залізничної компанії запізнився на власний поїзд, заплутавшись у 12-годинному форматі відліку часу), Флемінг задумав змінити весь світовий порядок: запровадити часові пояси та нульовий меридіан.

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З цією ідеєю він і виступив на лекції на тему, як він сам її назвав, "Кілька слів про вибір нульового меридіана, спільного для всіх держав, у зв'язку з обчисленням". У цій лекції, зокрема, обґрунтовувався вибір як нуль відліку меридіан, що віддалений від грінвічського на 180 градусів довготи.

Ідею Флемінга тоді просто підняли на сміх, але через багато років, тільки в 1929-му після доопрацювання іншими вченими, часові пояси узвичаїлися всього світу.

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