Штучний інтелект рятуватиме тварин, вивчаючи знімки від туристів

Зебр та африканських слонів врятують завдяки мільйонам фото / Фото: Wikipedia
Знімки зебр або навіть китів, які любителі та професіонали-туристи роблять під час своїх подорожей, можуть принести користь.
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Вчені в Університеті штату Огайо навчили штучний інтелект вивчати ці кадри для порятунку видів тварин, що зникають, пише National Wizz.
ШІ отримав мільйони зображень тварин, що перебувають під загрозою зникнення, зроблених вченими, фотопастками, дронами та навіть туристами.
Отримані дані тепер можна отримати та проаналізувати, щоб допомогти захистити тварин та боротися з їхнім вимиранням.
Справа в тому, що наразі із понад 142 тисяч видів, занесених до Червоного списку Міжнародного союзу охорони природи, статус половини невідомий через брак даних.
Технологія під назвою Wildbook збиратиме знімки, наприклад, африканських слонів та аналізуватиме загрозу їхнього зникнення.
База містить понад 2 млн кадрів тих самих китів або дельфінів. Також є окремі бази для зебр, черепах чи жирафів.
Раніше ми писали:
- Кліматична катастрофа близько: льодовики Гренландії роз'їдає зсередини, що може підняти рівень світового океану на понад сім метрів.
- Вчені з'ясували, що світовий океан рекордно потеплішав та поглинає менше вуглекислого газу.
- Поки що Україну охоплювали морози, на півночі Гренландії спостерігалася аномально висока температура повітря.
- ООН та інші міжнародні організації закликали заборонити системи, які можуть охолодити поверхню Землі.