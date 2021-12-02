iPhone більше не в моді: попит на Apple впав перед Новим роком

Айфони припинили замовляти так часто

iPhone доводилося занадто довго чекати після замовлення, а це не сподобалося споживачам – це пов'язують із нестачею запчастин.

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Хоча зараз час очікування iPhone 13 скоротився до двох тижнів або менше з місяця, що відводився на доставку моделі Pro, покупці все ще розчаровані. Bloomberg .

Компанія до цього вже скоротила свій план виробництва iPhone 13 на цей рік до 10 млн одиниць з 90 млн одиниць.

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Apple сподівалася заповнити значну частину цього дефіциту у 2022 році – коли пропозиція щодо деталей покращиться.

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Наразі компанія інформує своїх постачальників про те, що ці замовлення можуть бути реалізовані.

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Аналітики просять врахувати, що сезон відпусток ще не розпочався: вже у ньому аналітики прогнозують зростання продажів на 6% Apple до 117,9 млрд доларів за останні три місяці 2021 року.

Але це не буде квартал рекордних перемог, про які мріяв Apple. Є ризики, що користувачі враховуючи проблеми з iPhone 13, відмовляться від його замовлення.

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Віддані компанії покупці мають привід дочекатися нової моделі 2022 року, де обіцяють великі зміни. Apple відмовилася від коментарів із цього питання.

Нагадаємо, раніше кіберсвистки від Ілона Маска розкупили за пару годин та почали продавати за 2200 доларів.