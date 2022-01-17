Ілон Маск запропонував план, як урятувати людство від масового вимирання на Землі

Ілон Маск пропонує перебратися на іншу планету / Фото: REUTERS
Напередодні вчені заявили, що на Землі почалося шосте масове вимирання. На цей раз причиною знищення всього живого на планеті буде не астероїд, а сама людина.
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Тим не менш, Ілон Маск має план, як урятувати людство від вимирання.
Макс заявив, що існує 100-відсоткова ймовірність, що всі види на Землі вимруть через розширення Сонця, якщо тільки людство не зробить життя багатопланетним.
Колонізація і життя на Марсі – ключовий мотив амбітних планів SpaceX щодо створення Starship, високотехнологічної ракети, яка повинна бути потужнішою за будь-яку іншу з існуючих завдяки двигунам Raptor. Нещодавно Маск показав вежу, яка лапами ловитиме сходи Starship.
Однак Макс поки далекий від завершення своєї мрії висадити людину на Марсі. За його словами, нам потрібно ще від 5 до 10 років. Тим паче що SpaceX заборонили запуски Starship як мінімум до весни.
"Starship – найскладніша і найпросунута ракета, яка будь-коли створювалася. Це дійсно наступний рівень", – зізнався нещодавно мільярдер, якого цитує dailystar.co.uk.