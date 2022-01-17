Илон Маск предложил план, как спасти человечество от массового вымирания на Земле

Илон Маск предлагает перебраться на другую планету / Фото: REUTERS

Накануне ученые заявили, что на Земле началось шестое массовое вымирание. В этот раз причиной уничтожения всего живого на планете будет не астероид, а сам человек.

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Тем не менее, Илон Маск имеет план, как спасти человечество от вымирания.

Макс заявил, что существует 100-процентная вероятность, что все виды на Земле вымрут из-за расширения Солнца, если только человечество не сделает жизнь многопланетной.

Колонизация и жизнь на Марсе – ключевой мотив амбициозных планов SpaceX по созданию Starship, высокотехнологичной ракеты, которая должна быть мощнее любой другой из существующих благодаря двигателям Raptor. Недавно Маск показал башню, которая будет лапами ловить ступени Starship.

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Starship SN9. Фото: REUTERS/Gene Blevins

Однако Макс пока далек от завершения от своей мечты высадить человека на Марсе. По его словам, нам необходимо еще от 5 до 10 лет. Тем более, что SpaceX запретили запуски Starship как минимум до весны.