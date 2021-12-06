Гра-головоломка з нарізанням начинок: Google випустив дудл до дня піци

Новий дудл від Google вчить нарізати піцу

Google випустив новий дудл у вигляді онлайн-ігри, що показує різні її рецепти, присвятивши його День піци.

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6 грудня 2007 року неаполітанське кулінарне мистецтво піцайоло внесли до списку нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО.

Саме Неаполь вважають місцем народження піци. яку почали там готувати приблизно в початку XVIII ст.

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Тепер користувачам пропонують потренуватися нарізування піци 10 класичних рецептів так, щоб клієнт отримав потрібний шматок – наприклад, без цибулі або без оливок.

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Чим точніше замовлення, тим більше зірок отримує гравець за задоволення запиту клієнта.

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Нагадаємо, раніше Google присвятив дудл відомому математику та автору терміна "нечітка логіка".

До цього Goggle випускав дудл на честь німецької співачки Фанні Мендельсон.