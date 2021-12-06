Игра-головоломка с нарезанием начинок: Google выпустил дудл ко дню пиццы

Новый дудл от Google учит нарезать пиццу

Google выпустил новый дудл в виде онлайн-игры, которые показывает различные ее рецепты, посвятив его Дню пиццы.

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6 декабря 2007 года неаполитанское кулинарное искусство пиццайоло внесли в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.

Именно Неаполь считают местом рождения пиццы. которую начали там готовить примерно в начале XVIII века.

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Теперь пользователям предлагают потренироваться нарезании пиццы 10 классических рецептов так, чтобы клиент получил нужный кусок – например, без лука или без оливок.

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Чем точнее заказ, тем больше звезд получает игрок за удовлетворение запроса клиента.

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Напомним ранее Google посвятил дудл известному математику и автору термина "нечеткая логика".

До этого Goggle выпускал дудл в честь немецкой певицы Фанни Мендельсон.