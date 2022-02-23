Горітиме навіть Арктика: експерти попередили про жахливі наслідки для Землі

/ Фото: AFP

У звіті "Поширюється як лісова пожежа: зростаюча загроза надзвичайних ландшафтних пожеж" наголошується на підвищеному ризику навіть для Арктики та інших регіонів, раніше не порушених лісовими пожежами.

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Згідно з прогнозами, зміна клімату та землекористування призведе до більш частих та інтенсивних лісових пожеж. scitechdaily.com.

Глобальне збільшення кількості екстремальних пожеж становитиме до 14 відсотків до 2030 року, 30 відсотків до кінця 2050 року та 50 відсотків до кінця століття.

Лісові пожежі поширюються із жахливою швидкістю / Фото: Reuters

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Крім знищення флори та фауни глобальні пожежі несуть іншу загрозу:

На здоров'я людей безпосередньо впливає вдихання диму лісових пожеж, що викликає респіраторні та серцево-судинні захворювання та посилює вплив на здоров'я найбільш уразливих груп населення

Економічні витрати на відновлення територій, що постраждали від лісових пожеж, можуть бути вищими за кошти країн з низьким рівнем доходу

Вододіли деградовані забруднюючими речовинами лісових пожеж; вони також можуть призвести до ерозії ґрунту, що створює додаткові проблеми для водних шляхів

Залишені відходи часто сильно забруднені та потребують належної утилізації

Пожежі загрожують не лише природі, а й людині / Фото: Reuters

Лісові пожежі та зміна клімату посилюють одна одну. Лісові пожежі посилюються зміною клімату через посилення посухи, що призводить до більш жарких, сухих та тривалих сезонів пожеж.

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У той же час зміна клімату посилюється лісовими пожежами, в основному через руйнування вразливих та багатих на вуглецю екосистем, таких як торфовища та тропічні ліси.

Лісові пожежі сприяють зміні клімату / Фото: AFP

Звіт був опублікований перед сесією Асамблеї ООН з навколишнього середовища, яка збереться в Нейробі з 28 лютого до 2 березня.

Автори публікації закликають збільшити витрати на планування та профілактику, щоб запобігати можливим пожежам, тижням витрачатися на їх усунення.

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