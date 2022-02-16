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Забруднення планети вбиває вдвічі більше людей, ніж COVID-19

Олександра Захарова Олександра Захарова Редактор Техно Сьогодні
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16 лютого, 18:04
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Мінімум 9 млн передчасних смертей у світі спричинені забрудненням довкілля, що вдвічі перевищує кількість померлих за перші 18 місяців пандемії COVID-19
Забруднення вбиває більше людей, ніж пандемія
Забруднення вбиває більше людей, ніж пандемія / Фото: Pixabay

Число смертей у всьому світі від хвороб, пов'язаних із забрудненням навколишнього середовища, становить один до шести, що більш ніж у 15 разів перевищує кількість смертей від насильства.

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Згідно зі звітом, опублікованим у вівторок ООН, забруднення сприяє більшій кількості смертей у всьому світі, ніж пандемія, пише The Hill.

Найбільшим екологічним фактором передчасної смерті є забруднення повітря, яке щорічно забирає близько 7 млн життів.

Смертність у переважній більшості випадків посідає країни з низьким та середнім рівнем доходу, частку яких припадає понад 90% таких смертей.

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Працівники заводів та подібних місць також наражаються на особливий ризик: понад 750 тисяч людей щороку помирають від впливу таких речовин, як вихлопні гази та азбест.

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Вплив свинцю, як і раніше, пов'язаний з приблизно 1 млн. смертей на рік. Хімічна промисловість посилює надзвичайну кліматичну ситуацію.

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Вона споживає більше 10% викопного палива та щорічно виділяє приблизно 3,3 млрд тонн парникових газів.

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Олександра Захарова
Олександра Захарова Редактор Техно Сьогодні

У медіа – з 2007 року. Видання: Сьогодні, Обозреватель, UBR, Ділова Столиця, The Page та інші. Працювала в ролі автора, редактора, проджект-менеджера з різними напрямками та темами: від соціально-політичних та економічних до тем IT та медицини. Хобі - LARP, поезія.

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