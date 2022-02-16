NASA спробує врятувати Землю від глобального потепління із космосу

NASA планує вивести на орбіту п'ять космічних обсерваторій для спостереження за процесами в атмосфері протягом наступних десяти років

NASA запустить на орбіту п'ять обсерваторій

Вони дадуть нам більш точне розуміння того, що відбувається в атмосфері – з льодом, земними та водними масивами, каже глава управління Білл Нельсон.

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У 2022 році агентство запустить місію SWOT – супутник для вивчення висоти морської поверхні, і вперше отримає дані про підвищення рівня озер, річок і течій, пише Інтерфакс-Україна.

Серед основних завдань, що стоять перед NASA уповільнення процесу глобального потепління та попередження природних катастроф, зрозумівши, як виникають повені.

Також NASA хоче розробити інструментарій для прогнозування підйому рівня води та розширення можливостей, щоб проводити більше якісний моніторинг кліматичних даних.

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Нагадаємо, український супутник Січ-2-30, запущений у космос 13 січня 2022 року, також вивчатиме річки, озера та ліси – але конкретно українську територію.

NASA тим часом активно підтримує комерційні проєкти із запуску дослідницьких станцій на орбіту, адже до 2031 року МКС закриють.

Міжнародну космічну станцію планують затопити в океані, та агенція вже підрахувала, скільки грошей заощадить щорічно після її знищення.

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Вільні мільярди планують вкладати у програму "Артеміда" або фінансувати проекти приватних станцій на орбіті.

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