Facebook та Instagram відновили свою роботу

Соцмережі не працювали у всьому світі/Колаж: Сьогодні

Facebook та Instagram почали працювати після глобального збою. Соціальні мережі не працювали понад 6 годин.

У Facebook ще не робили офіційної заяви про те, що соцмережі вже працюють. Однак на смартфонах і комп'ютерах ними вже можна користуватися.

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За інформацією американського журналіста Браяна Кербса, збій відбувся через оновлення протоколу динамічної маршрутизації (BGP). Він зазначив, що оновлення заборонило віддаленим користувачам скасувати зміни, а люди з фізичним доступом не мали мережевого чи логічного доступу. Тому робота була заблокована з обох кінців.

Збій в роботі Facebook

Facebook, Instagram, WhatsApp і Messenger перестали працювати ввечері понеділка, 4 жовтня. Відразу після збою, керівник компанії Facebook Марк Цукерберг втратив 6,6 млрд доларів і опустився в списку Forbes.

ввечері понеділка, 4 жовтня. Відразу після збою, керівник компанії Facebook Марк Цукерберг втратив 6,6 млрд доларів і опустився в списку Forbes. Через блокування перепусток, працівники Facebook не могли потрапити в офіс і почати вирішувати проблему.

і почати вирішувати проблему. Згодом з'явилися кілька варіантів причин, чому стався глобальний збій. У Facebook теж прокоментували ситуацію.

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