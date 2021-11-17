ЄС доєднався до критики ЄС через загрозу МКС / Фото: NASA, Pixabay

Частини старого супутника, знищені в ході випробування російської ракети, становлять небезпеку для інфраструктури ЄС на орбіті та для астронавтів, що працюють на МКС.

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Про це заявив у вівторок комісар Європейської комісії з внутрішнього ринку Тьєррі Бретон, пише Politico.

"Це випробування призвело до утворення значної кількості уламків такого розміру, які можуть поставити під загрозу космічну діяльність ЄС", – наголосив Бретон.

По його словам, запуск становить серйозну небезпеку для астронавтів, що нині перебувають на МКС, і призвели до надзвичайної ситуації.

"Космос стає все більш оспорюваним і має стати повноцінним виміром нашої європейської оборонної стратегії", – сказав Бретон.

Досі жоден із супутників ЄС, включаючи супутники його системи спостереження Землі Copernicus чи служби геолокації Galileo, не постраждав, зазначив французький комісар.

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Міністерство оборони Росії водночас заявило, що "отримані фрагменти не становлять жодної загрози для космічної діяльності".

У Держдепартаменті США заявили, що метою випробування ракети було знищення супутника радянської доби, що отримав назву Kosmos 1408. Він розлетівся на 1500 шматків більшого сміття та сотні тисяч дрібніших уламків.

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У 2019 році НАТО означило космос як п'ятий театр бойових дій поряд з повітряним, морським, наземним та кібернетичним конфліктами.

Європейська комісія зі свого боку розпочне роботу над новою космічною та оборонною стратегією, резюмував Бретон