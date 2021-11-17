ЕС присоединился к критике РФ из-за угрозы МКС / Фото: NASA, Pixabay

Части неработающего спутника, уничтоженные в ходе испытания российской ракеты, представляют опасность для инфраструктуры ЕС на орбите и для астронавтов, работающих на МКС.

Читайте также: Россия испытаниями ракеты поставила под угрозу МКС на долгие годы – NASA

Реклама

Об этом заявил во вторник комиссар Европейской комиссии по внутреннему рынку Тьерри Бретон, передает Politico.

"Это испытание привело к образованию значительного количества обломков такого размера, которые могут поставить под угрозу космическую деятельность ЕС", – подчеркнул Бретон.

По его словам, запуск представляет серьезную опасность для астронавтов, находящихся в настоящее время на МКС, и привел к чрезвычайной ситуации.

"Космос становится все более оспариваемым и должен стать полноценным измерением нашей европейской оборонной стратегии", – сказал Бретон.

До сих пор ни один из спутников ЕС, включая спутники его системы наблюдения Земли Copernicus или службы геолокации Galileo, не пострадал, отметил французский комиссар.

Реклама

Министерство обороны России, в то же время, заявило, что "полученные фрагменты не представляют никакой угрозы для космической деятельности".

В Госдепартаменте США заявили, что целью испытания ракеты было уничтожение спутника советской эпохи, получившего название Kosmos 1408. Он разлетелся на 1500 кусков более крупного мусора и сотни тысяч более мелких осколков.

Читайте также: Безответственное поведение: России прилетело от США за испытание космического оружия

Реклама

В 2019 году НАТО обозначило космос как пятый театр военных действий наряду с воздушным, морским, наземным и кибернетическим конфликтами.

Европейская комиссия со своей стороны начнет работу над новой космической и оборонной стратегией, резюмировал Бретон.