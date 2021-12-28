Дрейфують у небі: в атмосфері Землі виявили штормові озера

Вчені знайшли в небі не лише річки, а й озера / Фото: Getty Images

Цей унікальний тип шторму трапляється над західною частиною Індійського океану і рухається у бік Африки.

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Вони можуть зустрічатися і в інших регіонах, перетворюючись на тропічні циклони, пише Science Alert.

На відміну від більшості штормів, створюваних вир, озера утворюються через концентрацію водяного пару, досить щільного, щоб викликати дощ.

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Новий тип метеорологічного явища унікальний тим, що відокремлюється від погодної системи, яка його створює, "зависаючи" у просторі самостійно.

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Цікаво, що вже є "атмосферні річки", що миттєво течуть від джерела до берегової лінії та несуть дощ.

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Але виявлені озера нікуди не поспішають. За п'ять років у межах 10 градусів від екватора було виявлено 17 атмосферних озер, що трималися більше шести днів.

Парові тіла дрейфують на захід над східноафриканським узбережжям, приносячи дощі до цієї напівзасушливої області. Найтриваліший шторм протримався у повітрі 27 днів.

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Нагадаємо, раніше вчені попередили, що Ібіца та Майорка можуть зникнути з карти Землі .