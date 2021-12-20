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Ібіца та Майорка можуть зникнути з карти Землі

Олександра Захарова Олександра Захарова Редактор Техно Сьогодні
20 грудня, 16:49
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Вчені-кліматологи попереджають, що до 65% пляжів на приголомшливих Балеарських островах можуть бути втрачені
Ібіцу та Майорку треба рятувати вже зараз
Ібіцу та Майорку треба рятувати вже зараз / Фото: Pixabay

Океанографічний центр Балеарських островів створив модель для відстеження рівня моря в умовах поточної зміни клімату та з'ясував, що відомі пляжі почнуть зникати.

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Зміна клімату призведе до безповоротної втрати понад 50% поверхні пляжу, а під час шторму – до понад 80%, пише Express.

За найгіршого сценарію впливу зміни клімату пляжі Балеарських островів, включаючи Ібіцу та Майорку, назавжди загубляться під водою.

Водночас зусилля зі скорочення викидів вуглецю можуть урятувати острови від затоплення. Також дослідники пропонують посадити більше водоростей.

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До речі, один гектар Посидонії, що росте в цьому районі, може вбрати стільки ж вуглекислого газу, як 15 гектарів тропічного лісу.

Нагадаємо, раніше вчені назвали регіони, в яких люди не зможуть працювати на вулиці через спеку.

Олександра Захарова
Олександра Захарова Редактор Техно Сьогодні

У медіа – з 2007 року. Видання: Сьогодні, Обозреватель, UBR, Ділова Столиця, The Page та інші. Працювала в ролі автора, редактора, проджект-менеджера з різними напрямками та темами: від соціально-політичних та економічних до тем IT та медицини. Хобі - LARP, поезія.

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