Дрейфуют в небе: в атмосфере Земли обнаружили штормовые озера

Ученые нашли в небе не только реки, но и озера / Фото: Getty Images

Этот уникальный тип шторма случается над западной частью Индийского океана и движется в сторону Африки.

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Они могут встречаться и в других регионах, превращаясь в тропические циклоны, пишет Science Alert.

В отличие от большинства штормов, создаваемых водоворотом, озера образуются из-за концентрации водяного пара, достаточно плотной, чтобы вызвать дождь.

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Новый тип метеорологического явления уникален тем, что отделяется от погодной системы, которая его создает, "зависая" в пространстве самостоятельно.

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Интересно, что уже существуют "атмосферные реки", мгновенно текущие от источника к береговой линии и несущие дождь.

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Но обнаруженные озера никуда не торопятся. За пять лет в пределах 10 градусов от экватора было обнаружено 17 атмосферных озер, державшихся больше шести дней.

Паровые тела дрейфуют на запад над восточноафриканским побережьем, принося дожди в эту полузасушливую область. Самый продолжительный шторм продержался в воздухе 27 дней.

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Напомним, ранее ученые предупредили, что Ибица и Майорка могут исчезнуть с карты Земли.