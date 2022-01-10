Дорого, але довго: до 2100 року люди житимуть до 180 років

Люди зможуть жити до 180 років, вважають вчені / Фото: Pixabay

На сьогоднішній день рекорд довгожитла належить француженці Жанні Кальман, яка померла у 122 роки у 1997 році.

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Фахівці пояснили, що після 50 років ризик смерті починає значно збільшуватися, але вже до 80 років він стає значно меншим, пише Mirror.

Що цікаво, після досягнення 110 років ризик померти у людини становить лише 50%, та сучасні технології могли б продовжити її ще довше.

Вчений Лео Белзіла взагалі вважає, що будь-яка верхня межа тривалості життя людей відсутня, і за певних умов і медицини людина могла б жити мало не вічно.

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Збільшення тривалості життя призведе і до сумних економічних наслідків, попереджають вчені.

Так, урядам доведеться значно збільшити витрати на соціальні виплати, зростуть і медичні страхові рахунки, адже у похилому віці люди набагато частіше хворіють.

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На думку фахівців, доведеться докласти чимало зусиль для того, щоб люди могли жити не лише довше, а й бути здоровішими.

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Раніше дослідження виявило ще одну проблему для астронавтів: в умовах мікрогравітації старість наставатиме раніше.