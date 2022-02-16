Співробітники Цукерберга підняли на сміх нові корпоративні цінності Meta

Цукерберг оновив цінності компанії
Цінності, які існували досі, були сформульовані ще у 2007 році, і відтоді багато що змінилося.
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Тепер у компанії глобальна спільнота та широкий вплив, також створюється метавсесвіт, який будує майбутнє соціальних зв'язків, пояснив засновник Марк Цукерберг у Facebook.
Усього цінностей шість:
- Рухатися швидко (Move Fast);
- Зосередитись на довгостроковому плануванні (Focus on Long-Term Impact);
- Створювати чудові речі (Build Awesome Things);
- Жити у майбутньому (Live in The Future);
- бути прямолінійним і поважати колег (Be Direct and Respect Your Colleagues);
- Meta, метаприятелі, я (Meta, metamates, me).
Остання цінність – про те, щоб бути добрими розпорядниками компанії та місії, – є відсиланням до військово-морської приказки "Корабль, команда корабля, я" (Ship, shipmates, self).
В Washington Post, втім, пишуть, що нові цінності були висміяні деякими співробітниками всередині компанії – вважали їх "ідеологічною обробкою", відірваною від реальності.
На внутрішніх форумах співробітники ставили новому повідомленню емоджі із серцем, але у приватних розмовах, за даними The New York Times, висловлювали скептицизм.
Крім того, одного співробітника збентежила відсилка до військово-морської приказки:
"Чи означає це, що ми перебуваємо на кораблі, що тоне?".
Сам Цукерберг підкреслив, що, працюючи в Meta, співробітники зобов'язуються застосовувати ці цінності в роботі щодня.
Зокрема, доведеться будувати і вчитися швидше, ніж будь-хто інший, дивитися одразу на кілька кроків уперед і випускати речі, що дійсно приводять у "благоговійний трепет".
Він також закликав працівників компанії бути прямолінійними, але виявляти повагу до експертності колег.
Раніше ми писали:
- Метавсесвіт можна порівняти з наступником Інтернету, за якого фізичні та цифрові світи змішуються за допомогою комп'ютерних аватарів. Чимось це нагадує The Sims.
- Життя аватарів стане зануренням у віртуальну реальність із тактильними, звуковими та іншими відчуттями аватарів. Meta, наприклад, створить цифрові копії людей.
- Завдяки метавсесвіту стали доступні віртуальні дні народження, весілля та інші цифрові події, а світові бренди роблять там віртуальні товари – наприклад, Nike обіцяє взути аватарів у свої кросівки.