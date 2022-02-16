Сотрудники Цукерберга подняли на смех новые корпоративные ценности Meta

Цукерберг обновил ценности компании
Ценности, которые существовали до этого момента, были сформулированы еще в 2007 году, и с тех пор многое изменилось.
Читайте также: Метавселенная захватит четверть людей уже через четыре года
Теперь у компании глобальное сообщество и широкое влияние, а также создается метавселенная, которая строит будущее социальных связей, пояснил основатель Марк Цукерберг в Facebook.
Всего ценностей шесть:
- Двигаться быстро (Move Fast);
- Сосредоточиться на долгосрочном планировании (Focus on Long-Term Impact);
- Создавать потрясающие вещи (Build Awesome Things);
- Жить в будущем (Live in The Future);
- Быть прямолинейным и уважать коллег (Be Direct and Respect Your Colleagues);
- Meta, метаприятели, я (Meta, metamates, me).
Последняя ценность – о том, чтобы быть хорошими распорядителями компании и миссии, – является отсылкой к военно-морской присказке "Корабль, команда корабля, я" (Ship, shipmates, self).
В Washington Post, впрочем, пишут, что новые ценности были высмеяны некоторыми сотрудниками внутри компании – посчитали их "идеологической обработкой", оторванной от реальности.
На внутренних форумах сотрудники ставили новому сообщению эмоджи с сердечком, но в частных разговорах, по данным The New York Times, выражали скептицизм.
Кроме того, одного сотрудника привела в замешательство отсылка к военно-морской присказке:
"Означает ли это, что мы находимся на тонущем корабле?".
Сам Цукерберг, тем не менее, подчеркнул, что, работая в Meta, сотрудники обязуются применять эти ценности в работе каждый день.
В частности, придется строить и учиться быстрее, чем кто-либо другой, смотреть сразу на несколько шагов вперед и выпускать действительно приводящие в "благоговейный трепет" вещи.
Он также призвал работников компании быть прямолинейными, но проявлять уважение к экспертности коллег.
Ранее мы писали:
- Метавселенную можно сравнить с преемником Интернета, при котором физический и цифровой миры смешиваются с помощью компьютерных аватаров. Чем-то это напоминает The Sims.
- Жизнь аватаров станет погружением в виртуальную реальность с тактильными, звуковыми и другими ощущениями аватаров. Meta, например, создаст цифровые копии людей.
- Благодаря метавселенной стали доступны виртуальные дни рождения, свадьбы и другие цифровые события, а мировые бренды делают там виртуальные товары – например, Nike обещает обуть аватаров в свои кроссовки.