Щоб бачити, не потрібні очі: вчені створили революцію в медицині

Жінка змогла бачити вперше за 16 років. Фото: Asociación RUVID / Pixabay

У минулому році експериментальна система була успішно випробувана на приматах, а тепер прийшла черга людини. Раніше ми писали, що хірурги вперше успішно пересадили нирку свині людині.

Читайте також: Експериментальні ліки знищили пухлини у невиліковно хворих раком

Реклама

Команда з іспанського університету Мігеля Ернандеса протестувала пристрій на 57-річній жінці, яка була повністю сліпою більше 16 років.

Експериментальна система являє собою штучну сітківку, встановлену на звичайних окулярах, які носить пацієнт.

Пристрій виявляє світло з поля зору перед окулярами і перетворює його в електричні сигнали, які передаються на тривимірну матрицю з 96 мікроелектродів, імплантованих в мозок людини.

Реклама

Ширина імплантату становить всього 4 мм, а довжина кожного крихітного електрода – 1,5 мм.

Читайте також: Перша в світі штучна нирка позбавить людей від діалізу

Реклама

Вони проникають в мозок, щоб стимулювати і контролювати електричну активність нейронів зорової кори, розташованої в більшій корі головного мозку. Ця стимуляція дозволяє людині сприймати світлові візерунки, що передаються штучної сітківкою.

Після періоду навчання, в ході якого вона навчилася інтерпретувати зображення, створювані пристроєм, вона змогла ідентифікувати букви і силуети певних об'єктів.

Вчені будуть проводити подальші дослідження і проводять набір незрячих добровольців для експериментів, пише newatlas.com.