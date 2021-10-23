Чтобы видеть, не нужны глаза: ученые сотворили революцию в медицине

Женщина смогла видеть впервые за 16 лет. Фото: Asociación RUVID/Pixabay

В прошлом году экспериментальная система была успешно испытана на приматах, а теперь пришла очередь человека. Ранее мы писали, что хирурги впервые успешно пересадили почку свиньи человеку.

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Команда из испанского университета Мигеля Эрнандеса протестировала устройство на 57-летней женщине, которая была полностью слепой более 16 лет.

Экспериментальная система представляет из себя искусственную сетчатку, установленную на обычных очках, которые носит пациент.

Устройство обнаруживает свет из поля зрения перед очками и преобразует его в электрические сигналы, которые передаются на трехмерную матрицу из 96 микроэлектродов, имплантированных в мозг человека.

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Ширина имплантата составляет всего 4 мм, а длина каждого крошечного электрода – 1,5 мм.

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Они проникают в мозг, чтобы стимулировать и контролировать электрическую активность нейронов зрительной коры, расположенной в более крупной коре головного мозга. Эта стимуляция позволяет человеку воспринимать световые узоры, передаваемые искусственной сетчаткой.

После периода обучения, в ходе которого она научилась интерпретировать изображения, создаваемые устройством, она смогла идентифицировать буквы и силуэты определенных объектов.

Ученые будут проводить дальнейшие исследования и проводят набор незрячих добровольцев для экспериментов, пишет newatlas.com.