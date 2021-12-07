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NASA почало запускати в космос лазери: навіщо вони потрібні

Олександра Захарова Олександра Захарова редактор розділу Техно
7 грудня, 15:16
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Космічне агентство 7 грудня відправило на орбіту лазерний ретранслятор зв'язку на ракеті Atlas V: він повинен частково замінити радіозв'язок
NASA почне використовувати лазери для передачі зв'язку
NASA почне використовувати лазери для передачі зв'язку / Фото: NASA

Лазерний ретранслятор зв'язку на ракеті компанії United Launch Alliance полетів у космос у рамках програми космічних випробувань супутника-6.

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LCRD, запускаючи лазери, дозволить збільшити пропускну здатність зв'язку у 10-100 разів порівняно з радіозв'язком, повідомляє NASA у Twitter.

Ракета Atlas V 551 стартувала в 12:19 за Києвом, несучи із собою супутники та технологічні експерименти, йдеться в повідомленні.

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Лазери на орбіті покликані уникнути проблем перевантаженості радіочастотного діапазону. Ця проблема стала серйознішою через зростання скупчень супутників на низькій навколоземній орбіті.

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Поки що у більшості місій використовують радіочастотний зв'язок, але для ефективної передачі даних з урахуванням дедалі більше складного обладнання потрібна велика пропускна здатність.

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Нагадаємо, раніше астронавти МКС показали знімки повного сонячного затемнення .

Олександра Захарова
Олександра Захарова редактор розділу Техно

У медіа – з 2007 року. Видання: Сьогодні, Обозреватель, UBR, Ділова Столиця, The Page та інші. Працювала в ролі автора, редактора, проджект-менеджера з різними напрямками та темами: від соціально-політичних та економічних до тем IT та медицини. Хобі - LARP, поезія.

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