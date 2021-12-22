Бояться блискавок та вітру: найпотужніший телескоп у світі знову застряг на Землі

Телескоп Вебба знову не можуть відправити в космос / Фото: NASA

Ракета Ariane 5 стартує з космодрому Куру у Французькій Гвіані, за останніми даними, о 14:20 за Києвом 25 грудня. Телескоп має побачити з космосу світло найперших зірок.

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Метеорологи прогнозують на цей час сильні зливи, але інженери більше побоюються блискавок та сильного вітру, пише Spaceflight Now.

Вітер може віднести отруйні викиди ракети у бік міста Куру поруч із космодромом. Тому організатори проєкту сподіваються у суботу потрапити до півгодинного вікна "штилю" для запуску.

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Саму ракету з телескопом на борту перемістять на космодром у п'ятницю, 24 грудня, хоча збиралися зробити це вже 23 грудня. Триповерховий телескоп захований у кокон усередині обтічника Ariane 5.

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Це може бути не останнє перенесення запуску – новий брифінг погоди заплановано на четвер, 23 грудня.

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Побоювання інженерів зрозумілі. Крім ризиків для населення, сам Вебб – науковий прилад вартістю 9,7 мільярдів доларів.

Він крутиться навколо Сонця і збиратиме слабке інфрачервоне світло ранніх галактик у Всесвіті. Вебб у 100 разів перевищує потужність відомого телескопа Hubble.

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Це також найдорожча наукова місія, яка будь-коли відправлась у космос.

Нагадаємо, раніше NASA показало Землю з висоти 158 кілометрів.