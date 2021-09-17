Без зарядки і упаковки: в Мережі висміяли комплектацію коробки з iPhone 13

iPhone 13 поставляється без пакувальної плівки

У минулому році Apple залишила iPhone 12 без зарядного пристрою в стандартному комплекті поставки, а наступна модель айфона залишилася навіть без звичної упаковки.

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До речі, ми вже писали, що Apple приготував неприємний сюрприз своїм користувачам: головна фішка iPhone 13 буде доступна не всім .

Частина фанатів продукції від Apple розкритикували рішення, інші ж відреагували на новину з гумором, пише ixbt.com.

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Один з дизайнерів запропонував Apple ще більш дешеву версію упаковки iPhone 13 – смартфони можна продавати в блістерній упаковці. Ось так це виглядало б:

Раніше ми писали, що iOS 15 буде підтримувати смартфони шестирічної давності. Apple випустить нову операційну систему для своїх гаджетів. Встановити оновлення можна буде вже наступного тижня.